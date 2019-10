Meteo, ultimo weekend di caldo: poi crollo termico e arriva la neve

Condividi

Ultimo weekend ancora post-estivo, poi a metà settimana le temperature torneranno nella norma con un brusco calo termico di 8-10 gradi. Previsto anche maltempo e probabile neve sui 1200-1400 metri. Vediamo le previsioni nel dettaglio di Serenissima Meteo.

DA SABATO 26 A DOMENICA 27 OTTOBRE

Spesso soleggiato con qualche passaggio di nube alta stratificata, banchi di nebbia mattutini probabili per domenica mattina in quasi totale dissolvimento nelle ore più calde. Temperature in pianura: minime tra i 10 ed i 14 gradi questi ultimi presso la costa; massime tra i 22 ed i 23 gradi, tranne nelle zone dove é durata maggiormente la nebbia ove si avranno 19/20 gradi. Venti: deboli nord orientali. Zero termico sui 4000 m per sabato, in abbassamento a 3800 m per domenica.

DA LUNEDÍ 28 A MARTEDÌ 29

Lunedí ancora in parte soleggiato tranne banchi di nebbia mattutina, martedí aumento della nuvolositá con possibilitá di piogge irregolari specie dal pomeriggio-sera. Temperature in pianura: minime per lunedí sui 10/14 gradi, per martedí sui 9/13, massime in lieve diminuzione con valori tra 17 e 20 gradi. Venti: inizialmente deboli da est, dalla tarda serata-notte di martedí inizio venti di bora. Zero termico: in costante diminuzione fin verso i 2900 m di martedí notte.

TENDENZA DA MERCOLEDÌ 30 A GIOVEDÍ 31

Tempo spesso perturbato specie per mercoledí, con limite nevicate al momento stimate tra 1200 e 1400 m. Temperature in pianura: minime 6/8 gradi, massime 10/12 gradi. Venti: di bora anche intensi per mercoledì, attenuazione giovedí. Zero termico: in ulteriore abbassamento fino a 1000 metri nel corso di giovedí.

