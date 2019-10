Dal saldatore al pizzaiolo, Diocesi Treviso insegna un lavoro ai migranti

Condividi

La Caritas di Treviso e l’associazione La Esse nell’ambito del progetto “Casa Giavera“, organizzano corsi di formazione per l’inserimento lavorativo dei migranti nelle aziende. Le figure formate sono saldatore, addetto a quadri elettrici industriali, addetto cucina, panificatore e pizzaiolo.

Il progetto di integrazione lavorativa rivolto a giovani rifugiati con protezione umanitaria promosso in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Fondazione Opera Monte Grappa, sostenuto dalla Cei e dalla Diocesi di Treviso nell’ambito della campagna Liberi di Partire, liberi di restare, che coinvolgerà 30 ragazzi che, nell’arco di un anno, vivranno nella struttura di Giavera del Montello, intraprendendo quattro percorsi di formazione professionale, verrà presentato questa sera alle 19 in via Agnoletti a Giavera del Montello (Treviso).

(Ph. Shutterstock)