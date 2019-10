Rimprovera alunno delle elementari: maestra aggredita nel Trevigiano

Condividi

Un grave episodio è avvenuto in una scuola elementare di Oderzo (Treviso), dove, secondo quanto riportano i giornali locali, un alunno di quinta si sarebbe rivolto contro la maestra che lo aveva sgridato per la sua indisciplina. La donna, per lo spavento, avrebbe indietreggiato e sarebbe caduta per terra facendosi male, anche se non in maniera grave, e sarebbe stata poi portata in ospedale. Sull’episodio c’è ancora molto riserbo data la minore età del protagonista.