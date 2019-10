Padova, faraoni e piramidi in mostra per “L’Egitto di Belzoni”

Condividi

Linkedin email

Apre oggi al Centro Culturale San Gaetano di via Altinate a Padova la mostra “L’Egitto di Belzoni, un gigante nella terra delle piramidi”. Un’esposizione dedicata all’archeologo che nella Città del Santo dà il nome a una via e una residenza universitaria. L’esposizione si propone di raccontare una vita “fuori dagli schemi”, che dal palcoscenico del polveroso Sadler’s Wells Theatre, dove il giovane Belzoni si era cimentato in numeri di forza e giochi d’acqua ottenendo grandi successi, si proietta sugli appassionanti scenari della civiltà dell’Egitto.

(Ph. Facebook – L’Egitto di Belzoni)