Papillon e accessori moda unici, artigianali e 100% made in Italy: la qualità di Papillover

La notorietà dell’Italia nel mondo non deriva esclusivamente dalle bellezze artistiche e paesaggistiche. Il Belpaese è legato al made in Italy, una straordinaria capacità realizzativa caratterizzata dalla qualità, che attraversa tantissimi settori merceologici. Papillover con le sue creazioni è un esempio concreto di maestria italiana: papillon e accessori moda artigianali, realizzati sotto ogni aspetto (dall’idea, alla progettazione e alla produzione finale) presso l’atelier partenopeo dell’azienda.

I papillon e gli accessori moda creati da Papillover sono realizzati esclusivamente a mano, poiché l’artigianalità costituisce, nella filosofia aziendale, una risorsa essenziale perché un prodotto possa definirsi unico. Come per altro dimostrato dalla tradizione della migliore sartoria del nostro Paese.

Sempre attenta all’innovazione e all’eccellenza, Papillover ha colto l’opportunità di stabilire un rapporto di collaborazione con Berto Industria Tessile, storica industria tessile italiana specializzata nel denim, dalla quale ha avuto origine la collezione di papillon uomo BERTO4PAPILLOVER. La partnership riflette la passione per la ricerca, la qualità e il made in Italy che le due realtà imprenditoriali hanno in comune. La nuova collezione di papillon è frutto della ricerca stilistica e dei materiali per rispondere alle ultime tendenze della moda che per l’autunno inverno 2019-2020 vede il jens (tessuto denim) protagonista.

Per rispondere alle diverse richieste dei clienti e per rendere il papillon un accessorio versatile adatto anche a uno stile casual per tutti i giorni, per i suoi papillon Papillover ricorre a vari materiali (jeans, cotone, seta, maglia e anche argento). La personalizzazione è un tratto distintivo del brand, contattando Papillover il cliente può richiedere la realizzazione del proprio papillon o accessorio personalizzato, intervenendo su vari dettagli (papillon rosso).

L’offerta di Papillover è composta da papillon uomo, bambino e donna, ma anche mini-papillon spille da giacca, poncho, turbanti, cravatte, pochette da taschino, gemelli.

Essendo raffinate produzioni artigianali, le creazioni Papillover sono a disposizione dei clienti di boutique ed atelier di moda e presso rivenditori di prestigio come Rinascente (Roma) e Coin delle principali città italiane. È comunque disponibile un’altra risorsa per l’acquisto: papillover.com.

Sulla piattaforma digitale è riportata l’offerta e i contatti per ottenere soluzioni del tutto personalizzate. L’interfaccia del sito rende semplice lo shopping digitale e per ordini di oltre 20 euro la spedizione è gratuita.

Per quello che riguarda invece la consegna, è prevista entro 48 ore e i pagamenti sfruttano metodi completamente sicuri: PayPal e bonifico bancario. Tutti gli ordini vengono confezionati in bellissime scatole regalo, chiuse con un sigillo di qualità e garanzia.

Papillover.com, tutto quello che serve per un’appagante esperienza d’acquisto.