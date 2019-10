Attivisti No Pfas: «Bottacin si dimetta»

Condividi

Linkedin email

Gli attivisti No Pfas delle province di Vicenza e Padova, rispondono all’assessore regionale del Veneto Gianpaolo Bottacin, che aveva parlato di «clima d’odio» a proposito della manifestazione delle mamme No Pfas a Venezia. In una lettera firmata da Alberto Peruffo (in foto), Claudio Lupo, Comitato Zero Pfas Agno Chiampo e Comitato Zero Pfas Padova, gli attivisti chiedono le dimissioni di Bottacin auspicando una classe dirigente fatta di «amministratori più capaci».

Sabato 26 e domenica 27 inoltre gli attivisti organizzano le “Giornate contro i crimini ambientali” presso l’associazione Porto Burci di Vicenza.

(Ph. Facebook – Alberto Peruffo)