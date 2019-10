Sagra “Poenta e bacalà” a Thiene

Condividi

Da oggi fino a lunedì 28 ottobre Thiene diventa la capitale del bacalà in Veneto. La Pro Loco organizza infatti in piazza Chilesotti la sagra della “poenta e bacalà” con il Gran Gala del Bacalà in programma questa sera alle 20:30. Novità di quest’anno sono gli gnocchi di Posina.

Programma

da venerdì 25 a lunedì 28 ottobre in Piazza Chilesotti a Thiene

55^ SAGRA POENTA E BACALA’

degustazione e distribuzione Polenta e Baccalà

orari: dalle 20.30 alle 23.00 di venerdì 25 ottobre (Cena di Gala)

dalle 10.00 alle 22.00 di sabato 26 e domenica 27 ottobre (degustazione e distribuzione)

dalle 10.00 alle 14.00 di lunedì 28 ottobre (distribuzione)