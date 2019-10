Fantasmi e misteri: l’isola più infestata del mondo si trova in Veneto

Condividi

Provate a cercare su Google “Isola più infestata al mondo“. Con vostra sorpresa vi comparirà Poveglia. Sette ettari e mezzo di isola che a quanto pare ospiterebbe spiriti maligni, fantasmi di persone morte tra sofferenze e pestilenze e vittime di folli esperimenti psichiatrici. L’isola veneziana è completamente abbandonata e conta sette edifici tra cui il vecchio lazzareto e il manicomio.

A portare agli onori delle cronache questo luogo è stata la seguitissima serie americana Ghost Adventures con un’intera puntata dedicata all’isola ed è stata votata come una delle migliori. C’è da dire che le riprese notturne all’infrarosso sono davvero spettacolari. Un po’ meno convincente la parte in cui il capo investigatore viene posseduto da una delle anime dannate che infesterebbero l’isola. Indagini sull’isola di Poveglia sono state compiute anche durante la serie “Scariest Places on Earth” in due puntate intitolate “Island of No Return: The Venice Dare”.

Ciò che sembra certo è che la storia di Poveglia è costellata di episodi davvero orribili: migliaia di persone bruciate e sepolte in questo luogo in seguito alla peste nera. Leggenda narra che il terreno sia costituito per il 50% da ceneri umane. Inoltre si racconta che nel 1930 un medico era solito eseguire in questa struttura strani esperimenti sui pazienti. In seguito ad un macabro esperimento il medico impazzì e si gettò dalla torre del manicomio. C’è chi afferma di aver sentito i rintocchi della campana della chiesa risuonare nell’isola solitaria anche se è stata rimossa decine di anni fa.

(ph: Flickr Luigi Tiriticco)