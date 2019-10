I 5 referendum Mestre-Venezia? Paga Pantalon veneto: 1 euro a testa

Condividi

1 dicembre 2019: i cittadini di Venezia e Mestre voteranno al referendum consultivo per separarsi in due Comuni distinti. Questo, almeno, al netto di eventuali rinvii all’anno prossimo causati dal ricorso al Tar, presentato la settimana scorsa dai separatisti contro l’obbligo di quorum del 51% più uno stabilito dalla Regione Veneto per convalidare la consultazione. Perchè se da un punto di vista della legittimità l’ultima parola l’ha avuta il Consiglio di Stato dando luce verde, sul piano amministrativo è l’ente guidato dal leghista Luca Zaia a gestire il voto, a definirne i contorni. E a sobbarcarsene i relativi costi.

Il che significa che sono tutti i 4 milioni 905 mila 472 cittadini veneti a pagare il quinto referendum in materia nell’arco di quarant’anni esatti. Il primo, difatti, si svolse il 17 giugno 1979: votarono in 214 mila, il 79% degli aventi diritto, e il 72,39% scrisse un tombale no sulla scheda. Tombale per modo di dire, perché dieci anni dopo, per la precisione il 30 aprile 1989, il 74% degli elettori, superando anche quel dì largamente il quorum, si recarono per la seconda volta a dire la loro sull’identico quesito, ripetendo l’esito sia pur con una percentuale minore di contrari: 57%. Nel 1994, sindaco Massimo Cacciari, altro giro altra corsa: il 6 febbraio di quell’anno partecipò il 67,93% dei veneziani e mestrini con diritto di voto e il rifiuto della scissione si assestò un po’ più in basso, al 55%. L’ultimo tentativo fu fatto il 16 novembre 2003, primo cittadino era Paolo Costa, e i votanti per la prima volta precipitarono al 39,3%, premiando comunque il no con un buon 65%.

La cronistoria è nota. Quel che è meno conosciuto è l’aspetto squisitamente monetario della quarantennale vicenda che fra poco più di un mese avrà la sua quinta puntata. Il conto della serva è il seguente: nel 1979, la Regione stanziò 500 milioni di lire sull’unghia, che al cambio attuale fanno 258 mila 228 euro; nel 1989, Palazzo Balbi sborsò cinque volte tanto, per l’esattezza 2 miliardi e 450 mila lire (1 milione 265 mila 319 euro); il 1994 vide salire la cifra a 3 miliardi tondi, equivalenti a 1 milione 549 mila 370 euro; nel 2003 il costo scese a 1 milione e 207 mila euro; oggi, lo stanziamento del Comune che si farà rimborsare dalla Regione è di quasi la metà: 701 mila 500 euro.

Totale: quasi 5 milioni di euro, più dettagliatamente 4.980, euro più euro meno. In pratica, ogni veneto ha sinora finanziato con l’obolo di 1 euro a testa l’onda separatista che emerge periodicamente per cercare di dare un taglio netto fra Venezia e isole e la terraferma. Insomma: votano i veneziani e mestrini, pagano anche padovani, trevigiani, vicentini, veronesi, bellunesi e rodigini. Ma questa potrebbe essere l’ultima chance: «questa volta è l’ultima volta. L’ultima per sempre, l’ultima davvero: non ce ne saranno altre», ha scritto Debora Esposti del Movimento Autonomia Mestre. Siamo sicuri?

