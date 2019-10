Detti veneti: “Sensa l’oca de San Martin no te vedi un quatrin”

Condividi

Linkedin email

L’11 novembre si celebra San Martino, santo molto amato in Veneto, come dimostra la toponomastica: San Martino di Castrozza, San Martino di Lupari, Campo San Martino, San Martino Buon Albergo, etc. A lui è legata anche la leggenda dell’estate di San Martino che si riferisce a un caldo fuori stagione che di solito si riscontra a metà novembre. Quest’anno si potrebbe ironicamente affermare che l’estate di San Martino è arrivata ad ottobre.

Nella tradizione veneta in questo periodo si mangia l’oca, associata secondo la credenza popolare alla fortuna economica. Da qui nasce il detto “Sensa l’oca de San Martin no te vedi un quatrin”. Secondo una leggenda medievale, Martino, quando nel 371 per acclamazione fu eletto vescovo di Tours, si nascose in campagna preferendo vivere come un semplice monaco. Ma le strida delle oche rivelarono il suo nascondiglio ed egli dovette accettare la carica.

Secondo un’altra interpretazione, dato che le oche selvatiche migrano verso sud all’approssimarsi dell’inverno, ai primi di novembre è facile più facile cacciarle. La devozione dei Veneti, (cioè l’antico popolo), per questo animale deriverebbe dai Celti, per i quali esso accompagnerebbe le anime dei defunti nell’aldilà. Ai primi di novembre infatti si celebra, prima Ognissanti e poi il giorno dei morti. (t.d.b.)

(Ph. Pixabay)