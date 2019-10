Padova, “Sapori d’autunno” in Prato della Valle

Condividi

Un weekend per conoscere, degustare e acquistare i prodotti d’eccellenza del nostro territorio. Si tratta di “Sapori d’autunno”, in programma sabato 9 e domenica 10 novembre in Prato della Valle a Padova. L’evento è garantito anche in caso di maltempo grazie al padiglione riscaldato.

Le migliori aziende agroalimentari del territorio esporranno e venderanno i propri prodotti per un viaggio alla scoperta dei sapori di stagione e delle nostre eccellenze del gusto.

Si potranno inoltre gustare le migliori eccellenze gastronomiche del territorio in percorsi di degustazione inediti, per soddisfare tutti i palati al costo di 10 euro.

Appuntamenti gratuiti, educational, attività con le scuole, fattorie didattiche, Sapori d’Autunno è l’occasione per conoscere e approfondire la cultura del cibo, l’unicità dei nostri prodotti e la filiera che porta i sapori di stagione dalla terra al piatto.

“Sapori d’Autunno” è un’iniziativa organizzata e promossa dalla Provincia di Padova, in collaborazione con il Comune di Padova.

(Ph. Facebook – Sapori di stagione)