Verona, un concerto per i boschi veneti

Musica e spettacolo a sostegno dei boschi veneti devastati dalle calamità del novembre 2018. E’ questo l’obbiettivo della serata di concerto in programma al Teatro Filarmonico il prossimo mercoledì 30 ottobre, con inizio alle ore 20:30. L’evento, che rientra nel programma appuntamenti della 19ᵃ edizione del Festival Internazionale del Cinema Naturalistico e Ambientale, è organizzato dall’associazione Comunicazione e immagine in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Un’importante occasione per promuovere la natura e la bellezza dei nostri territori, con una particolare attenzione ai boschi veneti e al loro programma di sistemazione, cura e conservazione dopo la devastazione della tempesta Vaia del 2018. Durante la serata si esibiranno sul palco Red Canzian, ex bassista dei Pooh, Tony Esposito, I Camaleonti e i Formula3. Presentano Osvaldo Bevilacqua, popolare autore e conduttore della trasmissione Sereno Variabile, e Chiara Giallonardo, conduttrice di Linea Verde.

Inoltre, sarà mostrato durante l’evento un film documentario sull’attività realizzata dal Corpo dei Carabinieri Forestale a tutela del sistema boschivo veneto.

I biglietti sono disponibili sul circuito di vendita geticket.it.

Il programma della serata è stato presentato questa mattina dall’assessore all’Ambiente Ilaria Segala insieme al presidente dell’associazione Comunicazione e immagine Riccardo Forti.

«Un’occasione di divertimento – spiega in una nota l’assessore veronese alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala –, che vuol essere anche momento di riflessione sul futuro ambientale dei nostri territori e, in particolare, del sistema boschivo veneto, duramente colpito nel 2018 e, per questo, interessato oggi da un intenso programma di recupero e salvaguardia».