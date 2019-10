Vicenza, volontario Caritas aggredito da immigrato

Condividi

Linkedin email

Momenti di paura questa mattina all’interno della Caritas in via Pasi a Vicenza. Come riportato da alcune testate locali, un immigrato ivoriano, in stato di alterazione, ha aggredito un volontario e successivamente un operatore che aveva tentato di fermarlo. Tutto è successo velocemente: il volontario aveva appena iniziato il suo turno quando ha visto un ospite alterato che stava creando scompiglio. L’ha invitato a calmarsi ma questo ha fatto agitare ancora di più l’ivoriano che ha cominciato a prenderlo a pugni fino a farlo cadere a terra. Non contento, ha aggredito anche un altro volontario che aveva tentato di riportare la calma. Poi è uscito in giardino, ha preso la catena antifurto di una bici ed ha nuovamente minacciato i due di fargliela pagare.

Il 50enne è stato portato in pronto soccorso, ha una prognosi di 25 giorni. Ha denunciato l’aggressione in questura e la polizia sta indagando.