Vicenza, sacro e bellezza nell’arte russa: Kandinskij, Gončarova e Chagall

Condividi

Linkedin email

Prosegue alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari di Vicenza la mostra “Sacro e bellezza nell’arte russa: Kandinskij, Gončarova e Chagall, in programma fino al 26 gennaio.

45 opere di grandi artisti russi di fine Ottocento e inizio Novecento – come Kandinskij, Natalia Gončarova, Chagall, Petrov-Vodkin e Filonov – in un dialogo inedito con una selezione di preziose icone della collezione Intesa Sanpaolo. Domenica 3 novembre, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito.

(Ph. Facebook – Gallerie d’Italia)