Due motociclisti morti nel Trevigiano in due ore

Condividi

Linkedin email

Purtroppo la giornata di sole ha già fatto segnare due vittime tra i motociclisti che percorrono le strade della nostra regione. E’ drammatico il bilancio nel Trevigiano, con due vittime in due ore.

Poco prima di mezzogiorno a Mareno di Piave, in seguito all’urto fra la propria moto ed un’autovettura, è deceduto all’istante un motociclista trevigiano. Inutili i soccorsi. La vittima, Cesare Raccanelli, aveva 53 anni, residente a Vazzola, padre di due figli.

Alle 14 a perdere la vita, a Vedelago, è stato un secondo centauro, la cui motocicletta è uscita autonomamente di strada terminando la corsa contro un muretto in cemento in via Trieste. Anche in questo caso i soccorsi sono stati vani. All’arrivo del Suem 118 e dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto per l’uomo, il 42enne Mauro Cavallin, non c’era più nulla da fare: troppo gravi, infatti, le lesioni riportate nell’impatto.