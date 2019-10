Precipita nel fossato: trovato senza vita tra le lamiere

Condividi

Alle ore 2.00 circa un automobilista in transito lungo via Monticelli, Provinciale Berico Euganea a Sossano, segnalava al 112 un’ auto ribaltata in un fossato.

I militari della Stazione Carabinieri di Sossano, unitamente ai vigili del fuoco e suem accertavano la presenza di una persona all’interno del veicolo. Il conducente veniva liberato dalle lamiere privo di vita; il medico intervenuto ne certificava il decesso a causa dei traumi multipli da impatto. Era a bordo di un’Alfa 75. Il conducente deceduto, Flavio Minzon, aveva 71 anni, nato e residente a Sossano.