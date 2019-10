Condividi

Incidente mortale, ieri sera, venerdì, a Padova, in via Cavour. Un 72enne, Giovanni Maran, gioielliere, è stato travolto da una Mercedes, mentre attraversava sulle strisce per recarsi a teatro. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Nessuno, a parte il conducente dell’auto, ha assistito al fatto, perché lo spettacolo era già inziato. Oltre al Suem 118, sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.