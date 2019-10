Investire in Borsa: come imparare partendo da zero

Condividi

Cominciare a investire in borsa è il sogno di molti, che spesso per paura di sbagliare, di fare la scelta erronea e di perdere in pochi attimi i risparmi accumulati con tanta fatica, non ci provano nemmeno.

Questo è un atteggiamento sbagliato e inutile, visto che investire in Borsa è alla portata di tutti e tutto ciò che serve è un piccolo portafoglio iniziale, una buona connessione internet e tanta, tanta voglia di imparare studiando analisi tecnica e i principi fondamentali che regolano i mercati.

La formazione, infatti, rappresenta uno dei passi fondamentali. Oggi, a differenza di quanto accadeva in passato, è possibile trovare decine di libri, webinar online, corsi di formazione in aula ed eventi del settore.

Investire in Borsa apre le porte ad un mondo molto affascinante ma non privo di rischi. Quando si parla di investimenti, infatti, è fondamentale essere consapevoli che per avere successo, come in qualsiasi lavoro, bisogna essere preparati.

Tutto ciò che serve per cominciare non è altro che buona volontà, un buon portafoglio iniziale e l’aiuto dei professionisti del settore per cominciare ad apprendere le nozioni fondamentali.

Trader e Broker

Sono due i nomi che sentirete fino alla nausea una volta entrata in questa dimensione tutta nuova, ovvero Trader e Broker.

Il trader altri non è che l’investitore, il quale oltre a metterci il coraggio, ci mette il proprio capitale, scegliendo su quali mercati investire, comprando e vendendo asset, e si affida per queste operazioni ad una piattaforma specializzata, che ha il compito di fare da tramite tra lui e i mercati. Questi sono i broker.

Questo rapporto tra i due soggetti si ottiene facilmente, basta una semplice connessione alla rete.

Tutti i maggior broker sono online, visto che il trading online ha da tempo preso il pieno possesso degli investimenti, regalando la possibilità a chiunque di investire nei mercati di tutto il mondo attraverso solo una manciata di click.

Bisogna sempre ricordarsi che seppure è così facile investire, è altrettanto facile credere di poter da subito ottenere strepitosi risultati, arrivando soltanto a perdere tutto sin dalle prime battute e sentendo per questo erroneamente raggirati o truffati. Il trading online è una realtà complessa, bisogna avere pazienza prima di poter giocare ai grandi livelli e fare gavetta come in qualsiasi altro mestiere.

Social Trading e Conto Demo

Una delle chiavi di successo di molti broker sono i Social Trading e il Conto Demo, armi ottime per i novizi del trading online, che hanno tanta voglia di imparare dai migliori, senza rischiare sin da subito tutto ciò che hanno a disposizione.

Il Social Trading offerto dai broker permette di studiare e osservare le mosse degli utenti migliori, arrivando così non solo a vedere chi e come vince, ma potendo, se si vuole, copiare tutti i loro movimenti.

Se state usando un broker che non vi offre la possibilità di fare Social Trading, non siete sul broker che fa per voi.

Altro ruolo importante lo fa il Conto Demo per imparare a investire in borsa e sempre presente tra le offerte agli utenti delle piattaforme migliori, che permette a chi vuole cominciare a investire di farlo in maniera virtuale, non rischiando direttamente il proprio denaro (e non guadagnando nulla in caso di successo, ovviamente) per permettergli di apprendere con la pratica le informazioni e le funzioni base di questo mondo.

Il Conto Demo è gratuito, non ha solitamente vincoli di depositi, ed è ciò che serve a chiunque voglia cominciare a investire in borsa senza rischiare troppo sin dai primi istanti della sua esperienza.