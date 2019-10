Meteo Veneto: una domenica di sole

Condividi

Linkedin email

Le previsioni di Arpa Veneto per domenica

Cielo da sereno a poco nuvoloso; fino al primo mattino e dopo il tramonto, probabile presenza di locali nebbie od occasionali nubi basse su bassa pianura e fondovalle prealpini.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In pianura prevarrà una diminuzione, da lieve a localmente moderata; sulle zone montane, variazioni distribuite in maniera irregolare con prevalenza di un leggero aumento delle minime in quota.

Venti. In quota, moderati dai quadranti occidentali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare. Quasi calmo.

SCOPRI GLI EVENTI IN VENETO

(Ph Jessica Peruzzo)