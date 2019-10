L’oroscopo della settimana (28 ottobre-03 novembre): Cancro, passione accesa!

Condividi

♈-ARIETE

ABBI CURA DI TE.

Occhio a possibili infiammazioni, a temperature del corpo più alte del solito e magari occhio anche ad eventuali attacchi di collera…L’ attuale opposizione del tuo pianeta, Marte, e la severità con la quale Saturno e Plutone ti considerano non gioca a favore di un benessere generale solidissimo. Per fortuna c’è Giove che combatte al tu fianco, dal Sagittario, tutte le battaglie per renderti meno vulnerabile. Non trascurarti…

♉-TORO

RINNOVATA LUCIDITA’

Secondo le amiche stelle dovresti cambiare intendimento, direzione, aspettative in parecchi campi. La Luna Nuova che si svolgerà nel Segno dirimpettaio al tuo, nello Scorpione, e che si relazionerà con il volitivo Urano che abita la tua Prima Decade, ti illumina sul cammino che sarebbe meglio seguire. Una rinnovata lucidità sarà d’aiuto a cambiar strada, se ti accorgessi che non ti stai muovendo correttamente. Il partner ti agevolerà.

♊-GEMELLI

I SENTIMENTI SI PUNTUALIZZANO

Venere ora ti vorrebbe davvero più affettuoso e più presente con tutta la tua tenerezza nella vita di coppia. Raggiungendo Giove nel sagittario potrebbe volerti comunicare che la tua serenità amorosa è il cardine su cui si basa tutta la tua letizia. Venere e Giove ti faranno capire che della presenza di determinate persone hai una vera necessità, e che le simpatie che provi potrebbero in breve trasformarsi in qualcosa di coinvolgente…

♋-CANCRO

TI ACCENDI DI PASSIONE

Il suggerimento celeste di questa specifica settimana ti coinvolge sotto il profilo sentimentale: la Luna Nuova adesso in Scorpione, in un Segno che da sempre s’interessa della tua vita amorosa, accende di passione un legame a due molto significativo, il quale da vago e sfumato potrà diventare incandescente e veementemente appassionato… Nel cuore ti nasce qualcosa di nuovo, dolce e intenso, cui Mercurio e il Sole danno vivace slancio.

♌-LEONE

IL RESTO PUO’ ATTENDERE…

Il questa fase nella quale Venere raggiungerà Giove nel Segno complice del sagittario la tenerezza di chi ami toccherà vertici di intensa dolcezza e di appagante delicatezza. Si dicono final-mente le parole d’amore a lunga sottointese, si affinano le espressioni con le quali comunicarsi la reciproca predilezione. Si allacciano gli sguardi sempre più spesso e la gioia divampa spes-sissimo… Il resto? Naturalmente tutto il resto può attendere.

♍-VERGINE

COMUNICA MEGLIO

Ti aspetta una settimana durante la quale le necessarie puntualizzazioni di ordine finanziario non saranno scevre da un pizzico di polemica… Sarà Marte a condurre il gioco per te: un Marte ora bilancino, che quindi osa nei settori e con le persone che in precedenza riteneva intoccabili! Nel contempo gli astri tutti t’invitano a dare maggior spazio alla vita sociale, alle amicizie, alle attività che puntino su una comunicazione più capillare.

♎-BILANCIA

SEX-APPEAL IRRESISTIBILE…

Usare ora il famoso proverbio Pane al Pane e vino al vino ti si confà grandemente. Un eloquio parecchio più schietto e diretto ora è una delle tue caratteristiche più salienti, anche grazie alla presenza nei Gradi che lo Zodiaco ti dedica del vigoroso e impulsivo pianeta Marte! Hai energie impulsive che di solito ti mancano…E possiedi adesso un sex-appeal che ti rende preda ambitissima delle persone che ti trovano irresistibile…

♏-SCORPIONE

GIORNI INTERESSANTISSIMI.

Sei di nuovo uno dei protagonisti principali dell’attenzione dello Zodiaco! Avverrà infatti nei Gradi che ti riguardano la Luna Nuova del periodo. Lunedì 28 nel 4° Grado del Segno Luna e Sole si congiungeranno per dar risalto alle tue qualità e ai tuoi talenti. E inoltre Mercurio e Venere si congiungeranno fra loro mercoledì 30 mentre il 31 Mercurio diverrà retrogrado prolungando così il suo percorso scorpionico. Il periodo sarà interessantissimo!

♐-SAGITTARIO

AMORE AL TOP

Venere in settimana raggiungerà il tuo Segno e, cosa davvero esaltante, verrà a far compagnia a Giove. Giove e Venere sono un’accoppiata vincente perché apporteranno ai tuoi giorni una ventata di armonioso entusiasmo e di letizia del cuore, essendo due pianeti accomodanti e apportatori di facilitazioni, risoluzioni e di una sostanziale e spensieratissima gioia di vivere. L’amore ora puoi considerarlo al top, come la tua avvenenza.

♑-CAPRICORNO

MEGLIO ATTENDERE

Per i vasti progetti che hai in mente non è questo il momento della partenza ma è invece il momento dell’attenta organizzazione e della organizzazione capillare di ogni particolare dei piani che stai tessendo. Marte in relazione tesa con il bel Saturno che, con Plutone, abita i tuoi Gradi lo sconsiglierebbe. Meglio per ora limitarsi a pensare, a rifinire con accorta destrezza, a rimaneggiare i disegni che ti tentano tanto.

♒-ACQUARIO

VOLONTA’ E FORZA FISICA

Possiedi ora una ferma volontà di emergere dal gruppo di tuoi simili, e la forza fisica per poter affrontare i faticosi meccanismi della riuscita non ti mancherà grazie ai suggerimenti di un Marte positivo. Ed è appunto grazie a questa forza che per la testa ti frullano 10, 100, 1000 progetti interessanti e innovativi. Ottimi se hanno a che vedere con l’aumento della clientela e delle persone che ti apprezzano che le stelle ora promettono.

♓-PESCI

OTTIMI SPUNTI

Per te, in settimana, si presenteranno spunti celesti di ottima portata: non ne sono estranee la complicità di una Luna Nuova favorevole e in grado di rilanciare la tua professionalità e le indicazioni di un lucidissimo Mercurio scorpionico, adesso allora particolarmente fecondo di idee, scambi e comunicazioni.. Psiche, mente e fisico lavorano in tandem per una fase che sia davvero soddisfacente e gratificante in tutto… Anche in amore.

A cura di Susy Grossi consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)