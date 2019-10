Padova, licenze gratis anche in centro storico

Condividi

Non solo zona Stazione: il Comune di Padova, per la prima volta, concederà licenze gratis anche in centro storico. La novità è contenuta in una delibera di giunta approvata martedì scorso, a compendio del regolamento comunale sui locali per somministrazione di cibi e bevande.

A rientrare nel piano sono la seconda parte di via San Francesco, via Battisti e via Altinate, zone particolarmente colpite dalla spopolamento. Gli esercizi commerciali dovranno presentare determinate caratteristiche, come l’illuminazione esterna e la video sorveglianza. In questo modo, l’assessore al Commercio Antonio Bressa mira ad ottenere la riqualificazione delle strade mentre i commercianti potranno risparmiare alcune decine di migliaia di euro.

Resta al centro dei progetti del Comune la zona stazione, definita come “Bronx” cittadino. Ha ottenuto la licenza gratis anche il maxi ristorante della multinazionale Kfc ma la convivenza con la microcriminalità non è semplice. Sulla questione, era intervenuto a gamba tesa l’ex sindaco Massimo Bitonci, a capofila di una manifestazione della Lega contro il degrado della zona. Prima che nuovi negozi, aveva sostenuto, meglio installare una succursale del comando della polizia locale e riaprire l’ara al traffico.

(Ph Googlemaps)