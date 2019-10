Papa Ratzinger: «Crisi Europa è più antropologica che politica»

Condividi

Linkedin email

In una recente occasione di conversazione con il Foglio, il Papa emerito Benedetto XVI ha detto che ”la crisi dell’Europa, prima ancora di essere politica, degli stati e delle sue istituzioni, è una crisi dell’uomo. La crisi è innanzitutto antropologica. Un uomo che ha perso ogni riferimento di fondo, che non sa più chi è”.

“La crisi, diceva Ratzinger, è dell’uomo: crollata ogni evidenza, arrivata impetuosa l’onda secolarizzante, si sono persi i riferimenti. Sarebbe utile -sottolinea Matteo Matzuzzi in prima pagina sul Foglio – fare proprio l’interrogativo posto da uno dei circoli minori sinodali (quello moderato da mons. Filippo Santoro che aveva come relatore il cardinale prefetto per la Dottrina della fede, mons. Luis Ladaria Ferrer S.I.): più che studiare soluzioni espresse, tappi per chiudere

le falle, non sarebbe più utile domandarsi perché prima della rivoluzione antropologica pasoliniana c’era un popolo cristiano e oggi di quell’ethos rimane nulla o poco più? Domande per una prossima assemblea di vescovi. Senza canoe e Pachamama a distrarre”.

(Ph Shutterstock)