Si scontra con furgone e finisce nel fossato

Alle 13 circa, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Triestina lungo la SS 14 a San Stino di Livenza per un incidente stradale tra un furgone blindato e un’auto: ferita una donna.

La squadra dei pompieri arrivata da Portogruaro e da Mestre con l’autogru’, hanno messo in sicurezza la Lancia Y, finita rovesciata nel fossato ed estratto la conducente, rimasta bloccata all’interno dell’auto. La donna è stata presa in cura dal personale del SUEM 118 per essere poi trasferita in ospedale.Illesi il conducente e il personale a bordo del furgone trasporto valori. La polizia locale e Carabinieri hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi del sinistro.