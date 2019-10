Sondaggio: governo in caduta libera, vola il centrodestra

Condividi

Linkedin email

Continua la cavalcata del centrodestra a scapito dell’indice di gradimento del governo. Secondo l’ultimo sondaggio dell’Agenzia Dire e dell’istituto Tecnè, la Lega vola al 33,2% (+1,6%) e Fratelli d’Italia e Forza Italia si attestano al 7,8%, con un incremento dello 0,6% nell’ultima settimana per il partito di Giorgia Meloni, del 0,4% per quello di Silvio Berlusconi.

Il Partito Democratico si conferma secondo partito (19,3%), ma perde lo 0,9%. Crolla invece il M5S, terzo partito con il 18% e 1,8% perso in una settimana. Italia Viva non si giova dell’effetto Leopolda e racimola un +0,2% e non supera il 4,3%. Più Europa -0,1% (1,9%), Sinistra +0,1% (1,9%), Verdi -0,1% (1,6%).

Il consenso del governo Conte bis è diminuito ancora, dello 0,6%. Il 4 ottobre il 32,6% degli italiani si dichiarava favorevole all’esecutivo giallorosso, oggi la percentuale è scesa al 30%. Solo una settimana fa era al 30,6%. Aumenta la quota di chi non ha fiducia (57,3%, +0,4% rispetto a sette giorni fa). Senza opinione il 12,7% degli intervitati

Per la metà degli italiani il governo Conte bis avrà una durata limitata, al massimo un anno, un terzo invece coloro che ritengono possa concludere la legislatura. Secondo il 49,8% degli intervistati poi, l’esecutivo giallorosso durerà al massimo un anno. Più ottimista il 29,2%, che crede che un Conte bis riuscirà ad arrivare fino al 2023. Non si esprime il 21%.