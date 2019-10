Condividi

E’ stato trasportato all’ospedale con gravi traumi alla gamba, il boscaiolo 49enne che questa mattina, sabato, stava lavorando in una sua porzione di bosco abbattuta l’anno scorso dal Vaia. L’incidente è avvenuto a Ospitale di Cadore, nel Bellunese.

Secondo quanto si apprende, l’uomo stava tagliando un tronco già a terra quando gli è piombato addosso un’altro tronco. Immediato l’arrivo dei soccorsi in elicottero. Il ferito non è in pericolo di vita.