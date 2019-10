Vicenza, Celebron (Lega): «Zonin soffre? E i risparmiatori no?»

Condividi

«Se Zonin ha sofferto non oso immaginare chi ha perso tutto…tutto! Risparmi di una vita, sacrifici e sudore buttati al vento. Desideri per una vecchiaia migliore o per un figlio che si doveva sposare: questa è la vera tragedia della popolari venete e di BpVi».

E’ questo il commento del commissario della Lega vicentina, nonché assessore ai Trasporti del Comune berico, Matteo Celebron, dopo la pubblicazione dell’intervista rilasciata da Gianni Zonin, ex presidente dell’istituto di credito locale, pubblicata su Il Giornale di Vicenza di oggi, sabato.

«Forse, chiusi come siamo noi veneti, lo riusciremo a raccontare chissà tra quanti anni -prosegue – Una macchia nera che resterà indelebile e che segnerà per sempre la nostra città, per troppo tempo messa all’oscuro della tragedia che stava capitando. Deve essere dunque un obiettivo della politica contribuire a costruire una società migliore, basata sulla meritocrazia e non sugli interessi particolari».

L’EDITORIALE DI ALESSIO MANNINO