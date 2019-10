(Non) caro Zonin, ora dobbiamo anche dirle grazie?

Condividi

Non stupisce punto l’intervistona a tutta pagina di oggi a Gianni Zonin, condita di retroscena strappalacrime (lui con Ciampi proprio quando questi apprende la designazione a Presidente della Repubblica) e pubblicata sul Giornale di Vicenza, quotidiano che per vent’anni lo trattò con triplo strato di guanti bianchi. Prima o poi doveva arrivare l’auto-beatificazione in vita dell’anziano ex dominus della città disastrata dal crac della banca che presiedeva con piglio e cipiglio. Le varie uscite con cui il già presidentissimo ha articolato la propria tesi difensiva, poi depositata al processo che lo vede imputato assieme ad altri ex dirigenti, ci avevano resi abbondantemente edotti di quanto e di come egli si consideri penalmente innocente: la colpa è stata della Bce coi suoi paletti teutonici, della crisi economica mondiale, degli ex manager fedifraghi, e naturalmente del suo rivale storico, l’ex direttore generale di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, che ha impedito a lui e all’amica Banca d’Italia di fondere i due istituti popolari per farne una banca unica regionale, magicamente trasformando due zoppi sovraccarichi di sportelli doppi in una potenza finanziaria deluxe. Volendo, nel merito della vicenda storica, si registra un giudizio più morbido nei confronti dell’allora governo Renzi che per decreto stabilì con fretta eurocratica l’abolizione delle popolari (all’italiana: la Banca Popolare di Bari in questi anni se n’è infischiata).

Ma lui, il banchiere che dagli ultimi anni ’90 è sempre stato al timone, non aveva capito la dimensione del fenomeno. Non capiva quasi nulla, poveretto: nel consiglio d’amministrazione si decidevano le grandi strategie (sic), ma per il resto, il management gliene faceva di tutti i colori sotto il naso, tutto a sua insaputa. Strano: la BpVi ha cambiato un numero tale di direttori generali da perdere il conto, se ne andavano da soli, così, per sfizio? E i grandi affidamenti, quelli al setaccio dalla magistratura per le operazioni “baciate” con cui venivano scambiati in cambio di azioni, passavano in cda ma nessuno comprendeva, nessuno dubitava, nessuno s’interrogava? C’erano un servizio di controllo interno e un collegio sindacale, certo, ma lui che era il presidente non aveva mai mezza curiosità critica su quello che gli facevano firmare? E tutta quella alluvione di interviste, discorsi, comunicati in cui ovviamente c’era lui e sempre lui in primo piano, erano tutta farina del sacco dei manager che gli facevano dire cose di cui lui non afferrava pienamente contorni e conseguenze?

Errori ne ha fatti, ammette. Ma non specifica quali. In ogni caso, sempre in buona fede. Un ingenuo che si è sacrificato per il bene della banca. E oggi viene martirizzato ingiustamente. Ma al vertice di una banca, per venti dicasi venti anni, può esserci un imprenditore che si fa ingannare, che non ha contezza e polso della situazione? Se fosse così, dovrebbe restituire tutti i compensi e benefit con cui è stato remunerato per un ventennio. Ma a Vicenza anche i sassi sanno che in BpVi non si muoveva foglia senza che Zonin non sapesse e benedicesse. L’immacolato oggi sostiene il contrario. Sul piano giudiziario, se la vedrà il tribunale. Ma su quello storico, i vicentini non possono dargli credito. E a testimoniarlo sono nell’aula processuale industriali di non poco conto, che finalmente dopo un’era di autocensure si sono sfogati.

Il credito, però, alla sua banca i vicentini e i non vicentini l’hanno elargito con entusiastico trasporto in moneta sonante, previo martellamento mediatico sui continui trionfi con la sua faccia bene in vista, e a mezzo di adunate oceaniche in cui i soci dissenzienti non hanno avuto vita facile. Zonin ripete ossessivamente, nell’intervista diabetica di stamane, che prova rammarico per coloro che hanno perso i risparmi di una vita, i piccoli vittime più vittime degli altri. E chiede scusa. Non è mai troppo tardi. Ma le scuse non bastano. Le buone intenzioni, ammesso e assolutamente non concesso fossero tali, non lo emendano dall’oggettiva corresponsabilità: perchè un presidente, e un presidente come lui, che un amministratore, anzi consigliere delegato lo ha avuto appresso solo nella fase terminale, nel 2015, attorniato prima com’era da direttori generali in turnover da competizione, non era un presidente di rappresentanza. Non faceva la bella statuina, come invece per consiglieri cooptati senza sapere un’acca di banche.

Soffre, soffre molto ora. Perchè solo con l’ispezione Bce capì. Prima, Bankitalia aveva ravvisato sì magagne e spese che non stavano in cielo nè in terra, ma aveva sempre chiuso i blitz con assoluzioni. Il che dovrebbe indurlo a farsi qualche domanda su quale mai sarà stato il motivo di tale benevolenza da Palazzo Koch. Ha esaudito la richiesta dell’ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli: scoperto di averne una, la coscienza gli rimorde, al pensiero di tanto dolore inflitto – non da lui, va da sè – a tanti che prima, da buon padre, aveva coccolato e difeso come il suo popolo. Ora lo guardano non male: più insistentemente, forse per vedere se è in forma. Certo, i centinaia di migliaia di ex azionisti si dannano l’anima chiedendosi: come starà il nostro amato ex presidente? Curerà la forma? Quanto starà soffrendo? Ci domandiamo a questo punto perchè non abbia detto che sia il caso di ringraziarlo, per ciò che fatto in buona fede. Ma sì, grazie Zonin: se non c’era lei, chissà come sarebbe andata. Però d’ora in avanti, per favore, taccia. E’ meglio, si fidi. Parli solo davanti ai giudici. Perchè il tribunale della Storia ha già emesso la sua sentenza. E non basteranno le paginate di mea culpa senza ammettere nessuna colpa, per mondarsene. O per rimettersi in forma. Per questo, c’è il jogging. Preferibilmente in orari antelucani.

