Vita “segreta” di Francesco Guidolin

Condividi

Linkedin email

Castelfranco, Costa Azzurra, Londra. La vita di Francesco Guidolin, 64 anni compiuti ad ottobre, oggi si divide così. A Castelfranco è nato e ci vive da sempre; in Costa Azzurra ha un piccolo appartamento «con una meravigliosa vista sul mare, mi ci sono innamorato allenando il Monaco» dice, e a Londra vivono il figlio Giacomo e l’unico nipotino, Gabriel, di due anni. A questo si aggiunge qualche viaggio a Milano e Torino come commentatore di Dazn. «Mi diverto, seguo gli anticipi del sabato sera e durante la settimana studio. Cerco di essere preparato, non sarebbe corretto altrimenti e non sarebbe il mio modo di essere». Di lui giocatore, carriera da centrocampista chiusa a 31 anni a Venezia «dopo un infortunio al ginocchio non ero più quello di prima» ricorda, si conosce tutto. Così come da allenatore, dagli inizi al Giorgione alle tappe importanti, tra cui Vicenza, Udinese, Bologna, Palermo, Monaco, Parma, Swansea City. Del Guidolin privato invece molto meno. Perché il tecnico di Castelfranco è uomo riservato: «Non mi piacciono i microfoni e i riflettori – dice – all’estero in 15 minuti prima e dopo gara è tutto fatto, in Italia invece non finisce mai. Ma a me piacciono la natura, la pace, il silenzio se possibile». Tranne forse quella volta a Vicenza, 1997, dopo la vittoria della Coppa Italia: per scommessa si fece biondo platino e con un orecchino blu disegnato. «Avrei dovuto fare il buco, ma non potevo arrivare a tanto – ride – una volta, sempre col Vicenza, a Enego in ritiro mi sono presentato con un tatuaggio sul braccio. Allora non ce li aveva nessuno. I ragazzi non capivano se fosse vero. E io mi divertivo a girare in canottiera per farlo vedere. In realtà era uno scherzo, di quelli trovati nelle gomme americane, che vanno via subito».

Studi di medicina e il matrimonio

Il pallone ha segnato la sua vita. I primi calci a 3 anni «abito ancora a 100 metri dallo stadio di Castelfranco, la palla me l’ha data papà» dice e quel mondo gli ha fatto conoscere anche la moglie, Michela, figlia del presidente del Giorgione, dove ha giocato e poi iniziato ad allenare. «Noi ci siamo incontrati più avanti. Avevo 28 anni, giocavo nel Verona. Quella domenica ero squalificato. A Castelfranco frequentavamo gli stessi posti. Ci siamo visti per caso: ciao, ciao. Usciamo, facciamo una passeggiata. E’ iniziata così. Ci siamo sposati nel 1983». Un’unione forte, da cui sono arrivati due figli: Riccardo, 34 anni, che sta a Castelfranco, e Giacomo, agente di giocatori, a Londra. E così Guidolin vive con la valigia pronta. «Non mi piace prendere l’areo – confessa – ma non ho paura di volare, mi danno fastidio i ritardi, le code, le attese. Ma per il nipotino Gabriel si fa questo e altro. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha educato in un certo modo. Mamma Jolanda e papà Rino, che ho perso entrambi, mi hanno fatto studiare. A 18 anni dovevo scegliere: o continuare il lavoro di papà in gastronomia a Castelfranco, o proseguire gli studi dopo il liceo oppure fare il calciatore. Mi sono iscritto a medicina, ho dato quattro esami e poi ho smesso perché giocavo».

Le squadre del cuore

Ha vissuto oltre 40 anni di calcio, un libro di ricordi ed esperienze ricchissimo. «Quando giocavo era un calcio con meno intensità ma da oltre 20 anni si va a mille. Allora c’era più attaccamento alla maglia, nel sentire i colori sulla pelle, oggi ogni calciatore è una piccola grande azienda. In Veneto sono legato al Verona, dove ho giocato per 9 anni. E poi a Vicenza, per cui faccio il tifo. Spero che Mimmo Di Carlo, con me negli anni d’oro, vittoria in Coppa Italia e semifinale di Coppa delle Coppe, faccia bene e che sia l’anno della risalita. Vicenza resta nel cuore». Da protagonista, uomo che ha vissuto di emozioni a bordo campo, ha chiuso nel 2016 al Sweansea City, per scelta. «Non sto aspettando chiamate, se avessi voluto oggi potrei allenare in A. Ma chiuso in Premier League, bellissima esperienza, ho detto tanti no in Italia. Anche di recente. Mi piacerebbe un progetto di un certo tipo qui o una chiamata dall’estero. Su 600 panchine, oltre 550 le ho fatte in A in Italia. Se tornassi indietro, andrei via prima, ad allenare in Nord Europa, Inghilterra, Germania, ma anche Francia e Spagna. E’ che quando stavo a Vicenza, il meglio era da noi, Trezeguet, Batistuta, Zidane, il Milan di Gullit e Van Basten, e poi Baggio, Del Piero, Vialli. La nazionale? Ci sono andato molto vicino nel 2014. Chi non sarebbe contento di allenare l’Italia, ma hanno scelto Conte». Ad una grande squadra non è mai arrivato, qualcuno sostiene perché non rientrava in “certi giri”. «Quando avevo 40 anni e lo avrei voluto non è successo, nonostante i contatti con Inter e Lazio. Dopo invece, vedi Napoli, ho rinunciato perché stavo bene a Udine. E’ stato bello comunque portare 4 squadre in Europa: Vicenza, Palermo, Udine e Bologna».

La passione per la bici

L’altra grande passione di Guidolin è la bici: chilometri macinati tra un allenamento e l’altro e poi sulle colline venete e in montagna, già commentatore Rai del Giro d’Italia nonché presidente onorario a Castelfranco della Zalf Euromobil Fior. «In 30 anni di bici, ho fatto circa 10mila chilometri l’anno, un bel po’. Mi piace pedalare in mezzo alla natura e far fatica, sfidarmi, spostare l’obiettivo. Molti amici mi invitano a giocare a golf, per carità io ho bisogno di sudare. Nel mio lavoro andare in bici mi ha aiutato a sviluppare idee, a preparare le partite. La bici è una compagna inseparabile. E poi mi piace camminare, andare in montagna». In tv segue calcio e ciclismo, ovviamente, ma anche «talk show di politica, le vicende del nostro paese» precisa, legge libri di storia, «l’ultimo D-Day sull’invasione della Normandia», e ama qualche bel film: “Il caso Spotlight” che racconta di abusi su minori e poi Dunkirk e “L’ora più buia”, sulla II Guerra Mondiale. Di calcio confessa una simpatia interista. «Di matrice, nel dna ho un po’ di nerazzurro, da adolescente. Ma il nipotino Giacomo, quando si va a giocare al parco a Londra, con nonno o papà, sotto la felpa ha la maglia dell’Inter. Lo stiamo già instradando – e sorride – mi sembra mancino per come tratta la palla con la sinistra. Al futuro? Chiedo di avere la salute per vederlo crescere». Intanto i momenti speciali sono racchiusi in una stanza di casa: foto, maglie, trofei, la panchina d’oro conquistata nel 2011 a Udine «che conservo con orgoglio», precisa. Ma lo dice piano. Nello stile Guidolin.