Padova, dall’Usl all’Azienda: il funerale del Sant’Antonio

Sabato pomeriggio sul Liston con… funerale. E’ l’originale protesta organizzata dal Comitato Sos a proposito del passaggio dell’ospedale Sant’Antonio dalla gestione dell’Usl 6 all’Azienda ospedaliera. Un centinaio di manifestanti ha ribadito le proprie preoccupazioni, già oggetto di interrogazioni a tutti i livelli istituzionali fino al parlamento con una recente iniziativa della senatrice Loredana De Petris, LeU.

«Il giorno 30 settembre 2019, per mano della giunta Zaia, è mancato all’affetto dei suoi cari (pazienti, familiari e operatori sanitari) l’ospedale Sant’Antonio. Lo piangono i cittadini della Usl 6» è il testo della “epigrafe”.

Cosa sta succedendo

Con una delibera di maggio, la Regione ha approvato le schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle aziende Ulss, dell’Azienda ospedale-Università di Padova, dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dell’Istituto oncologico Veneto – IRCCS, della società partecipata a capitale interamente pubblico “Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione” e degli erogatori ospedalieri privati accreditati, prevedendo il passaggio dell’ospedale S. Antonio dall’Azienda Ulss 6 all’Azienda Ospedale-Università di Padova, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020.

«Pur restando la programmazione sanitaria una scelta volta a rispondere ad esigenze di razionalizzazione delle strutture e dei servizi ospedalieri, a giudizio dell’interrogante, non appaiono pienamente convincenti le motivazioni che giustificano il passaggio all’azienda ospedaliera – Università (AOPD) dell’Ospedale S. Antonio (OSA), unico presidio ospedaliero dell’ULSS6 -Euganea, da sempre punto di riferimento essenziale per percorsi di riabilitazione, prevenzione e rieducazione socio-sanitaria nell’ottica di continuità assistenziale coi servizi del territorio della città di Padova – sostiene De Petris nella sua interrogazione – Da più parti (cittadini, operatori sanitari, rappresentanze sindacali e associazioni di pazienti) sono state sollevate numerose riserve, anche a causa della brusca e ingiustificata accelerazione, in merito alle modalità e ai contenuti del passaggio del Sant’Antonio all’azienda ospedaliera-università di Padova».

«L’ULSS rappresenta il perno del Servizio sanitario nazionale, e quindi regionale, a livello locale. Se dovessero concretizzarsi presupposti di depotenziamento dell’ULSS relativamente allo smembramento delle unità dell’ospedale S. Antonio, si arriverebbe ad una lesione del SSN e quindi dei valori di universalità ed equità delle cure che l’hanno ispirato – prosegue la senatrice – Non appare priva di preoccupazioni la scelta di affidare esclusivamente all’Università (istituzionalmente deputata alla didattica e alla ricerca e solo secondariamente all’assistenza) il compito di costruire una visione generale del futuro della sanità padovana e di formulare piani organizzativi socio-sanitari, sia generali che di contesto, che diano risposta ai bisogni di salute dei cittadini in tutte le sue forme (prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione) – che conclude – con il passaggio all’azienda ospedaliera, la città, oltre ad essere privata della sua unica struttura ULSS, vedrebbe fortemente ridotta la sua capacità complessiva di rispondere alle necessità riabilitative, in quanto l’attuale offerta della azienda ospedaliera rimane comunque invariata, determinando così una perdita inaccettabile in una città in cui si stima che circa il 22 per cento della sua popolazione sia ultra 65enne».

