Incidente mortale in moto: morta passeggera, lui in fin di vita

E’ pesantissimo il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, domenica, lungo la Regionale 11, a Montecchio Maggiore, nel Vicentino. Una donna di 36 anni ha perso la vita mentre l’uomo che guidava la moto sulla quale era in sella è in gravissime condizioni; i due sono di Sommacampagna, Verona. Secondo quanto si apprende, la due ruote si è scontrata contro un’auto, davanti a MacDonald’s e i due sono volati sull’asfalto. Sul posto il Suem 118 e le forze dell’ordine, per i rilevi; la strada è rimasta chiusa per circa un’ora.