Condividi

Linkedin email

Gravissimo incidente, alle 12 di oggi, domenica, in località Poiatte, ad Alpago, lungo la SS 51, nel Bellunese.

Secondo una prima ricostruzione, una Toyota guidata da un 54enne di Villorba, Treviso, si è scontrata con una Ducati. Ad avere la peggio il motociclista, un 34enne di Portogruaro, Venezia. L’uomo è stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.