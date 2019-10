Condividi

E’ finita all’ospedale la festa organizzata in una casetta a Mel, a Borgo Valbelluna, a causa del monossido di carbonio.

Suem 118 e carabinieri sono accorsi in via Pagogna 32, nella notte tra sabato e domenica, perché due persone erano svenute, probabilmente a causa del malfunzionamento della stufa. Trasportati d’urgenza in ospedale, sono stati raggiunti anche dagli altri 21 partecipanti, che sono stati dimessi.

(Ph Googlemaps)