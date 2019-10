Meteo veneto: una giornata di nebbia e nuvole

Condividi

lunedì 28. Cielo molto nuvoloso, con qualche spazio di sereno più probabile nelle prime ore e copertura più compatta nella seconda parte della giornata; parziali riduzioni della visibilità, nelle prime ore anche per probabili locali nebbie in pianura e in alcune valli.

Precipitazioni. Assenti fino al mattino e poi probabilità da nulla o molto bassa (0-5%) a bassa (5-25%) di locali modeste precipitazioni sulle Dolomiti, eventualmente nevose solo sulle cime più alte.

Temperature. Le variazioni delle minime saranno distribuite in modo irregolare, con prevalenza di un contenuto aumento sulla bassa pianura; le massime diminuiranno, salvo locale stazionarietà sulle zone costiere.

Venti. In quota, perlopiù moderati dai quadranti occidentali; altrove deboli di direzione variabile, con lieve prevalenza dai quadranti settentrionali in pianura.

Mare. Calmo.