“Antropocene”, una nuova era geologica? Il film a Padova

Per il primo incontro dell’anno accademico dell’Ateneo di Padova, l’associazione “L’Ombra di Galileo” presenta il documentario “Antropocene: l’epoca umana”. Una meditazione visivamente straordinaria su come l’uomo sia diventato la “forza naturale” più determinante nella trasformazione degli equilibri del pianeta. Siamo entrati in una nuova epoca geologica? Un viaggio attraverso tutto il mondo per prendere coscienza della responsabilità della specie umana nel plasmare il destino del proprio habitat.

L’evento sarà mediato dal professor Andrea Tapparo e introdotto dal gruppo “Extinction Rebellion” di Padova. L’ingresso è gratuito, il tutto accompagnato da un buffet e vino a offerta libera, in un contesto conviviale ed informale. La proiezione si svolgerà presso l’aula A Nasini del dipartimento di Scienze Chimiche (Via Loredan, 6). Dal momento che l’aula ha una capienza limitata, si consiglia la prenotazione tramite il seguente link.

Evento organizzato con il contributo di Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Chimiche, Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico.

