Gli occhiali battono la Nutella: Del Vecchio è il più ricco d’Italia

Condividi

Linkedin email

Puntuale come un’orologio svizzero, torna anche quest’anno la classifica dei più ricchi al mondo di Forbes. Questo è stato l’anno dei ribaltoni, a partire dalla battaglia tra Bill Gates e Jeff Bezos. Ma anche l’Italia non delude con le novità: i 21,9 miliardi di dollari di Giovanni Ferrero, che guida l’omonimo gruppo dolciario, non bastano più.

E’ stato superato da Leonardo Del Vecchio, patron del gruppo Luxottica con 24, 3 miliardi di dollari di patrimonio. Merito della cavalcata in Borsa del titolo EssilorLuxottica, che dall’aprile scorso a Piazza Affari ha gudagnato circa il 35%. Del Vecchio si porta quindi in 38esima posizione nella classifica totale, mentre Ferrero è alla 46esima.

(ph: imagoeconomica)