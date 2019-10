Fiera del bollito con la pearà a Isola della Scala

Condividi

Il 7 novembre in via Bastia a Isola della Scala (Verona) inizierà uno degli eventi enogastronomici più attesi del Veneto, che si protrarrà fino al 24 novembre, attraversando quindi il periodo di San Martino, cioè la fiera del bollito con la pearà.

Menù e programma

AGLI STAND

PRIMI

risotto all’isolana, risotto con radicchio e monte veronese, tortello cacio e pepe con crema di grana, maccheroncini con ragù di anatra o di asino, tortelli di zucca, tagliatelle in brodo con fegatini, tortellini in brodo o al burro fuso, fettuccine con coniglio, gnocchi con gorgonzola dop e bacon fumé, gulaschsuppe (zuppa di manzo, patate e verdure), canederli di speck in brodo, spaghetti alla marinara.

SECONDI

bolliti con pearà, polenta e baccalà, trippa alla parmigiana o in brodo, stinco di maiale al forno con patatine fritte, bollito tirolese con patatine fritte, fritto misto, insalata di mare, sarde in saor, cozze e vongole alla cassopipa, seppie in, umido con polenta, piatto baby (wurstel + patatine), pizza.

CONTORNI

Pearà, Patate fresche fritte o zucca fritta, Brezel Salato, Patatine Fritte, Tris di mostarda, cren e salsa verde

DOLCI

Strudel di mele con salsa alla vaniglia calda, dolci assortiti, castagnaccio – bole, frutta fresca a pezzi, fragole con cioccolato, caldarroste, pesche sciroppate

AL RISTORANTE IN FIERA

(giovedì venerdì sabato dalle 19 alle 23 e dom dalle 12 alle 16)

ALLA CARTA

PRIMI

Risotto all’Isolana, Risotto con radicchio e Monte Veronese, Tagliatelle in brodo con fegatini, Tortellini in brodo o al burro fuso, Tortelli di zucca

SECONDI

Bollito con la Pearà, (con cren, mostarda e salsa verde), Trippe

DESSERT

Della pasticceria Perbellini

* A richiesta vengono anche serviti tutti piatti del menù della fiera.

MENÙ COMPLETO (28 euro):

primo piatto a scelta tra quelli sopra

+ bollito con la pearà e salse

+ dessert + caffè + ¼ di vino / acqua

L’area fieristica è aperta al pubblico tutti i giorni con i seguenti orari:

feriali : 12,00-14.30 e 18,30-23,00

sabato e domenica: dalle ore 11.00 alle 23,00

Gli stand gastronomici sono aperti tutti i giorni nei seguenti orari

feriali : 12,00-14.30 e 18,30-23,00

sabato : 12,00-15.00 e 18,30-23,00

domenica: 11,30-15,30 e 18,00-22,00

L’ingresso alla Fiera è gratuito. I parcheggi antistanti gli stand gastronomici sono a pagamento (2 euro).

(Ph. Facebook – Fiera del bolito)