Trattore si ribalta: agricoltore muore schiacciato

Incidente mortale sul lavoro questa mattina in un’azienda agricola ad Olmi, in provincia di Treviso. T.M., agricoltore di 66 anni, ha perso la vita schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. A dare l’allarme alcuni dipendenti che hanno visto il corpo esanime a terra. Sembra che l’uomo stesse lavorando all’impianti di irrigazione del vigneto al momento dell’incidente.

I medici del Suem non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 66enne. Sul posto anche i carabinieri e lo Spisal.