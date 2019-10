In cerca di castagne, si perde nel bosco: paura per un’80enne

Condividi

Apprensione per un’anziana veronese di 80 anni della quale non si hanno più notizie da ieri. La donna si trovava con amici e parenti sul monte Tesio a Gavardo in cerca di castagne quando è stata persa di vista. Dopo averla cercata a lungo senza esito, verso le 19 è stato dato l’allarme. Le ricerche sono proseguite fino a notte fonda ma di lei nessuna traccia. A complicare le cose il fatto che in quella zona i cellulari non hanno campo.

Sul posto gli specialisti del Sar di Salò, l’unità di ricerca e soccorso (Search and Rescue), con il supporto dei colleghi del distaccamento volontari di Paitone, i carabinieri di Salò, gli agenti della polizia locale di Gavardo e i volontari del gruppo di protezione civile.