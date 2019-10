Toscani condannato per vilipedio a religione: 4 mila euro di multa

Condividi

Oliviero Toscani è stato condannato a pagare una multa di 4 mila euro per vilipendio della religione e dei papi per delle dichiarazioni rilasciate alla Zanzara, trasmissione radiofonica di Radio24. Era il 2014 e il fotografo si espresse così: «Arrivo da Marte, entro in una chiesa cattolica e vedo uno attaccato, inchiodato a una croce che sanguina, dei bambini nudi che volano, San Bernardo tolta la pelle. Io credo che un club sadomaso non sia così all’avanguardia».

Sempre durante la trasmissione, Toscani ha commentato la sentenza: «Non è uno stato laico. Questa è la dimostrazione. Andremo in appello, andremo in Europa, andremo dappertutto. E’ un processo sulla laicità. Un giudice è un giudice, c’è una sentenza e faremo ricorso. Se perderò i soldi saranno serviti a dire la verità».

(ph: imagoeconomica)