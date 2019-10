Padova, a Ognissanti tornano le “Muse in Ghetto”

Condividi

A Padova venerdì 1 novembre, giorno di Ognissanti, tornano le “Muse in ghetto”, mostra ex tempore di pittura, scultura, grafica ed esibizione di poeti, musicisti ed esposizione di opere di artigianato, in Piazzetta del Ghetto e vie adiacenti, da via Vescovado a via dei Soncin, dalle ore 9 alle 19.

Programma

“Poenta e Renga” la mattina e “Maroni e Vin” nel pomeriggio.

Gli artisti che volessero esporre possono contattare *protected email* Ecco come raggiungere l’area di esposizione. L’accesso avverrà da via Vescovado, il varco sarà attivo, la telecamera accesa.

(Ph. Facebook – Vecia Padova)