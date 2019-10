Perché acquistare una stufa a pellet: convenienza e detrazioni fiscali

Condividi

Linkedin email

L’accensione del riscaldamento domestico segna l’avvicinarsi dell’inverno. Se l’obiettivo è il risparmio, questo è il momento giusto per acquistare una stufa a pellet. Seppur di recente introduzione, questi dispositivi hanno già riscosso grande apprezzamento nel nostro Paese. Merito delle prerogative del pellet, che vanta un maggiore rendimento calorifico e una combustione più pulita rispetto alla legna.

L’elevato rendimento del pellet consente, in virtù di un costo del combustibile complessivamente ancora conveniente, di ammortizzare in poco tempo le spese di acquisto e installazione della stufa. Altro fattore che porta all’acquisto di stufe a pellet sono le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita 2019.

La normativa consente al consumatore di scegliere tra uno sconto immediato, applicato contestualmente all’acquisto, oppure una detrazione fiscale. Lo sconto immediato sul prezzo di vendita è riconosciuto, nella misura del 50 o 65% (a seconda dei casi), per gli acquisti che determinano un risparmio energetico, effettuati con bonifico parlante. La detrazione Irpef (anch’essa prevista al 50% o 65%) viene invece spalmata in 10 anni.

L’acquisto di una stufa a pellet nel 2019 diventa quindi una ghiotta opportunità di risparmio, poiché permette (scegliendo lo sconto immediato) di portare a casa l’apparecchio alla metà del prezzo.

La presenza di un’agevolazione non rende però meno importante la selezione del rivenditore, che deve comunque vantare affidabilità e un eccellente rapporto qualità-prezzo. A questi indispensabili requisiti, Lineonline.it aggiunge un impareggiabile servizio di assistenza e un’offerta fruibile da ogni Comune italiano.

Lineonline.it, il miglior negozio online di stufe a pellet e articoli antinfortunistici

Lineonline.it rappresenta l’evoluzione imprenditoriale di TPC Group S.r.l., operativa da oltre 40 anni nel settore del fai da te e delle forniture industriali. Nonostante si tratti di un progetto giovane, il portale si è già affermato come leader nel settore dell’antinfortunistica, in particolar modo per quanto riguarda abbigliamento e scarpe da lavoro.

Propone un’offerta vastissima che comprende articoli per il fai da te e per il giardinaggio, elettroutensili e prodotti per la casa. Sono presentati i brand top di gamma a prezzi altamente competitivi. Un’intera sezione del catalogo è dedicata alle stufe a pellet: ci sono stufe a pellet canalizzata, stufe a pellet slim, stufe idro e tanto altro.

La spedizione è gratuita per molti prodotti e la consegna avviene nel giro di 24-48 ore. Il customer care è accessibile tramite telefono (0575 049238), chat online e WhatsApp (335 265472). La sezione “Promo” raccoglie tutti i prodotti in sconto, cui sono applicate riduzioni fino al 40%.