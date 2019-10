Treviso, scopre tumore in gravidanza: muore subito dopo il parto

Condividi

La gioia di aver scoperto di essere in dolce attesa, è stata immediatamente oscurata da quella terribile diagnosi che non le lasciava scampo. La 39enne, durante un controllo per assicurarsi che la gravidanza procedesse nel migliore dei modi, ha scoperto di avere un tumore al seno con metastati diffuse.

Era il 17 ottobre e la donna era stata immediatamente ricoverata all’ospedale di Treviso. Come riportato da diverse testate locali, ieri, visto l’aggravarsi delle sue condizioni, i medici hanno deciso di procedere con un cesareo, facendo nascere il piccolo che gode di ottima salute. Purtroppo la madre non ce l’ha fatta e poche ore dopo il parto è morta. Commossa l’equipe che l’ha seguita fino all’ultimo: «Grande mamma, ha lottato fino alla fine con grande coraggio».