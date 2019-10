Giarrusso (M5S): «I cretini diranno che è colpa degli elettori»

Condividi

Il senatore del M5S Mario Michele Giarrusso commenta su Facebook il risultato non certo soddisfacente per il suo Movimento alle elezioni regionali in Umbria. «Adesso il cretino dirà che la colpa è degli elettori, ovvero sempre di qualche altro – ha scritto facendo forse riferimento alle parole di Beppe Grillo dopo la sconfitta in Abruzzo, ma anche a diversi esponenti del M5S dopo l’esito delle Europee. – E continuerà col suo giornaletto a sparare cazzate stupide senza voler vedere la realtà. Ogni volta che un attivista vede uno Spadafora, un Buffagni o una Castelli, viene colto da conati di vomito e fugge via disgustato. Dobbiamo dire basta a questi frutti avvelenati ed a chi li ha coltivati, sostenuti e difesi.Questo non è il Movimento 5 Stelle per cui abbiamo lavorato tanti anni e con tanta fatica». (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Mario Michele Giarusso)