Si cappotta fuori strada: grave donna incastrata

Alle 7:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via IV Novembre ad Altavilla Vicentina per soccorrere una donna rimasta ferita dopo essere finita rovesciata fuori strada con la propria auto. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto la donna rimasta incastrata nell’abitacolo, la quale è stata presa in cura dal personale del suem 118 per poi essere trasferita in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.