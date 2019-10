Ambiente, Treviso medaglia d’argento per la differenziata

Condividi

Ottimo risultato di Treviso in materia di ecosistema urbano: prima in regione, ha conquistato addirittura il secondo gradino del podio per la raccolta differenziata ed è tra le prime 10 in Italia in classifica generale. Lo dice il rapporto annuale di Legambiente, pubblicato da Il Sole 24 ore.

Il capoluogo è 55° per ampiezza delle isole pedonali, 29° per produzione di rifiuti pro-capite, 20° per passeggeri del trasporto pubblico, 27° per piste ciclabili urbane, 26° per numero di automobili per abitante, 52° per impianti solari pubblici. Ovviamente, il dato peggiore è quello sulle Pm10, che lo pone all’ 87° posto, tra le peggiori 15; qualche speranza di migliorare è data dal piazzamento per il numero di alberi piantati pro capite, 1 ogni 5 abitanti, che pone Treviso al 19° posto.

