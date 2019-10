M5S-PD, la profezia di Cacciari: «Con voto in Emilia salta per aria tutto»

Condividi

Linkedin email

«Lo dicevo, mi rompe anche i co****ni continuare a dirlo ma è la verità: i 5 stelle facevano da contenimento all’ondata di destra, è un dramma che questo contenimento sia caduto». Queste le parole dell’ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, sull’esito delle elezioni in Umbria. Ai microfoni di Radio Capital ha aggiunto: «L’alleanza tra M5S e Pd è un paternacchio per non andare alle elezioni, fatto da gente che non sa più fare politica».

Per Cacciari chi ci guadagna in tutto questo è Matteo Salvini: «Lui ha da una parte la prateria Forza Italia e dall’altro la prateria M5S». Il filosofo chiude con un pronostico: «Il Conte bis reggerà per ora ma se la sconfitta dovesse ripetersi tra breve in Emilia Romagna salta per aria tutto, si va a elezioni e Salvini supera il 50%».

(ph: imagoeconomica)