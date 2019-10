Cosa fare ad Halloween in Veneto

Condividi

Linkedin email

Si avvicina il 31 ottobre, giorno di Halloween, la festa delle streghe che precede in Italia il giorno dei morti e che apre il ponte di Ognissanti. L’associazione Unpli Veneto organizza a partire da questo weekend una serie di eventi a tema in occasione di “Veneto spettacoli di mistero”. Ecco alcuni consigli sugli eventi di Halloween in Veneto.

Belluno

A Feltre la cooperativa Mazarol e l’Associazione Astronomica Feltrina Rheticus organizzano una serata speciale tra stelle e sentieri nella natura, racconti storie, leggende e immagini per scoprire cosa sia realmente l’antica festa di Halloween o, meglio, di Samhain scoprendo le diverse tradizioni Europee e Americane e le loro radici comuni, tra cultura, tradizione, curiosità e un pizzico di sana magia.

Al castello di Zumelle, Festa di Halloween per i bambini a scoprire i segreti del castello.

Padova

La città termale di Abano ed il Parco urbano termale saranno prese d’assalto da animazioni fantasy ed horror, con spettacoli performance itineranti, laboratori per bambini, coreografie, sputafuoco, danze, non mancherà il cibo con i truck food, la musica, si vedranno zombie deambulare per le strade, è previsto un concorso per i miglior outfit horror and creepy cosplay tunnel, ci si potrà sfidare e divertire con una horror Escape room e, udite udite al parco termale verrà allestita la casa e la cripta della Famiglia Addams!

Il negozio Giraffa Gina organizza un Halloween party per bambini: una serata di giochi e scherzetti.

Halloween nel bosco delle fate

“La Villa dei fantasmi” in occasione di Halloween speciali visite animate per bambini dai 5 ai 10 anni tra spavento, cultura e divertimento.

Rovigo

Il 31 Ottobre in Piazza Risorgimento a Lendinara (RO) giochi e animazioni per bambini. Alle ore 14:00 inizio dell’animazione a cura del Gruppo Scout di Lendinara con la Caccia al Tesoro: “Caccia ai Santi”, che coinvolgerà i bambini in una caccia al tesoro a tappe con giochi e indovinelli per le vie Cittadine. Per gli alunni delle scuole ci sarà il concorso di disegno e il concorso di zucca intagliata. Dalle ore 16.00 degustazione di Caldarroste e Vin Brulè. Animazione, Giochi e Truccabimbi a cura del CTG locale. Per l’occasione sarà presente il mercatino con bancarelle di Artigianato Artistico con curiose novità autunnali; l’angolo dei Prodotti Gastronomici Regionali con Degustazioni. Alla sera dalle ore 21:00 la festa continua all’interno del Palazzetto dello Sport in Via Carlo Alberto dalla Chiesa con esibizioni delle scuole di Ballo di Lendinara e musica dal vivo con i “Calibro 9”

Ad Adria la Festa di Halloween, autodromo aperto al pubblico nella serata del con l’Hashtag Music Festival, 40.000 metri quadri, musica, Dj resident, ospiti internazionali.

Treviso

Giovedì 31 Ottobre 2019 al Ristorante da Domenico, in via del fante 19 a Lovadina di Spresiano la tradizionale festa di Halloween per tutta la famiglia con musica e animazione.

La discoteca Radika in Fonderia a Treviso propone per giovedì 31 ottobre la sua festa di Halloween in stile “Criminal” intitolata “Suicide Squad”.

Al maneggio V Horse Academy a Colle Umberto sabato 2 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 streghette, pipistrelli vampiri e ragnetti vi aspettiamo in maneggio tutti per il percorso della paura con i nostri pony.

Venezia

All’Hard Rock Cafe Halloween si festeggia con due appuntamenti, uno per i grandi e uno per i più piccini. Sabato 26 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, rivolto ai piccoli rocker e alle loro famiglie, e il party di Halloween in programma Giovedì 31 Ottobre, dalle 19, rivolto ai fan più grandi con tre consecutivi show live alla consolle e un gran finale firmato Gorgio Gozzo from Rumatera.

A Chioggia, va in scena l’evento Chioggia e le streghe che vi condurrà lungo una passeggiata notturna guidata lungo il centro storico della città, tra aneddoti storico-culturali e leggende sugli scorci più suggestivi.

Fantasmi di Venezia, una passeggiata in laguna alla scoperta delle leggende sulle apparizioni a Venezia. Un’esperienza atipica per conoscere la città di San Marco di notte ascoltando le storie del lato più oscuro della città, dei suoi fantasmi.

Al Comitato Forte Gazzera di Mestre Mysteria Halloween Edition, quattro giorni dedicati al mondo del mistero, dalla cartomanzia alla lettura della mente, tra spettacoli di fuoco e animazione alla sciperta dell’universo dell’arcano. In programma mercatini tematici, murder party, rassegner horror e animazione per bambini.

Halloween in piazza, in Piazza Mercato Marghera con saltimbanchi, giocolieri, spettacoli per bambini e premi per le maschere più paurose. Inoltre, andranno in scena uno spettacolo di giocoleria e una scenografia di bolle di sapone.

Verona

Giovedì 31 ottobre, dalle 22 alle 3, a Peschiera del Garda torna l’Halloween party di Forte Papa. A celebrare il party saranno il famigerato stragista Dj Peri a.k.a. Simone Perinelli 90’s dance/Hip Hop, direttamente dalla cella di isolamento DJ Francesco Bagorda from Radio #RSV House & Commerciale, e il serial killer Dj Andrea Fasoli.

Halloween Fest in Hell 2019, all’Area Exp di Cerea giovedì 31 ottobre dalle 20.30. In programma dj-set, aperitivo di benvenuto e cena.

Il Parco Termale del Garda – Villa dei Cedri presenta I misteri di Villa dei Cedri giovedì 31 ottobre dalle 18 all’1 di notte. In questa particolare notte, verrà risvegliato l’oscuro mistero che si nasconde nelle calde acque di Villa dei Cedri. Una notte di balli, riti magici e tante altre terrificanti sorprese. Dj-set di Santi Vasques.

Zombie, streghe, vampiri e mostri di ogni genere invaderanno il Parco di Gardaland pronti a gettare scompiglio e divertimento tra le attrazioni del Parco con l’evento Gardaland Magic Halloween 2019.

Venerdì 1 novembre si celebra Halloween 2019 tra giochi e laboratori al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio. Laboratori creativi, musica e animazione a tema coinvolgeranno grandi e bambini tra i caldi colori del foliage e le atmosfere d’autunno del secondo parco più bello d’Europa.

Vicenza

A Villaverla si terrà l’evento “Delitto in villa Gherlini”, una rievocazione storica con stand enogastronomico e giochi per i più piccoli.

A Vicenza, in piazza delle erbe, ci sarà il “Silent Party” di Halloween.

A Levà, frazione di Montecchio Precalcino, ci sarà il “Quajaday-Lo speo dei morti”, cioè il giorno della quaglia con lo spiedo dei morti, evento solo su prenotazione, menù Porzione di quaglia : 1 quaglia allo spiedo, 1 pezzo di maiale, 2 fette di polenta “onta”.

Alla villa Valmarana di Monticello Conte Otto ci sarà l’evento “Delitto in villa con cena”.

In Campo Marzo a Vicenza ci sarà The End 8, una caccia al tesoro declinata nella forma “cena con delitto”.

Articolo in aggiornamento, segnalateci i vostri eventi!