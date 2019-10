Investire oggi in borsa: la formazione prima di tutto

Condividi

Investire non è mai un’operazione sicura al 100%, ma ci sono diverse strategie per ottenere guadagni reali dagli investimenti online. Ovviamente bisogna sempre ricordarsi che quando si parla di trading si parla, sempre e comunque, di un’attività ad alto rischio.

Proprio per questo è fondamentale investire in formazione. Studiare, in aula o direttamente con le risorse che si trovano online ma, anche, leggendo libri tecnici del settore. Insomma il materiale, oggi, non manca di certo. Proprio per questo cerchiamo di fare chiarezza sull’argomento per aiutare, chi si appresta oggi a muovere i primi passi nel settore, a farlo con successo.

Come investire oggi?

Investire oggi potrebbe risultare complesso se non si dispone degli strumenti e delle conoscenze giuste. In realtà, ormai è possibile guadagnare e arginare i rischi se si muovono i primi passi nel mondo degli investimenti con cautela e attenzione.

Semplicemente, la soluzione più pratica è investire mediante tramite piattaforme di trading online, certificate e regolamentate che rendono possibile ricavare guadagni dai propri investimenti.

Investire, anche somme ingenti, non significa vivere di rendita! Il trading online implica uno studio incessante e aggiornamenti continui per seguire l’andamento del mercato e valutare bene l’operazione giusta da compiere.

Il trading online è fonte di guadagni, ma non è un gioco! Risulta necessario acquisire le conoscenze giuste e far tanta pratica prima di cimentarsi in investimenti importanti.

Investire con piattaforme online

Per investire correttamente tramite piattaforme online, gratuite, affidabili e ricche di vantaggi è importante seguire determinate regole. Per cominciare puoi seguire i consigli per investire oggi di meteofinanza Uno dei punti di riferimento del settore. Partiamo da questo per capire come fare.

ll primo punto riguarda l’elaborazione di una strategia: bisogna analizzare lo storico di un titolo e, attraverso strumenti disponibili sulla piattaforma scelta, decidere cosa fare. Tutto ciò è importante perché improvvisare nel trading non è mai una buona scelta!

Attraverso i grafici e le statistiche offerte dai broker, ogni trader può accuratamente studiare gli andamenti di un titolo e valutare se vendere o acquistare.

Il trading CFD (contratti per differenza) permette di guadagnare dall’oscillazione del valore di un determinato titolo. In breve, il guadagno è possibile anche se il titolo subisce una fase ribassista!

Mercato Forex: conviene?

Il Forex è il mercato più liquido al mondo che permette di scambiare coppie di valute. Ricco di vantaggi come: costi operativi bassissimi, alta volatilità (ottima per investimenti a breve termine) e guadagni in proporzione al tempo speso per un determinato investimento.

Con la piattaforma di trading giusta, investire nel mercato Forex è oggi una delle opzioni perferite dai trader, sia privati che istituzionali!

Quali sono i migliori broker?

Per investire in modo corretto e vincente oggi è di fondamentale importanza affidarsi alla piattaforma giusta.

Innanzitutto, bisogna verificare che il broker sia regolamentato da appositi enti di controllo a livello europeo, così da tutelare i trader. Inoltre, le piattaforme migliori sono sempre semplici da utilizzare e gratuite.

La piattaforma eToro è in assoluto una delle più affidabili e semplici da utilizzare. Leader nel settore, questo broker si è imposto a livello europeo come il più innovatore nel mondo del trading. Offre diversi strumenti vantaggiosi anche per gli aspiranti trader, come le funzioni di Social e Copy Trading.

eToro, in poche parole, nasce come un network di trading che consente di copiare le mosse effettuate dai trader che decidiamo di seguire. Ciò permette di guadagnare in modo rapido e di imparare semplicemente osservando i trader già affermati all’opera!

Un’altra piattaforma ampiamente consigliata, affidabile e che consente di investire su diversi asset è 24Option. Anche questo broker ha realizzato un’ottima piattaforma utilizzabile facilmente anche da coloro che hanno poca esperienza. 24Option offre una vasta gamma di materiali didattici, così da formare i propri utenti affinché diventino trader professionisti. Inoltre, permette di far pratica con un conto demo per testare le strategie elaborate senza correre rischi reali!

IQ Option è un’altra piattaforma valida per investire oggi. Si tratta di una piattaforma semplice e gratuita da usare che si adatta a tutti i tipi di trader. Consente di iniziare con un deposito di soli 10 euro e presenta la modalità demo!

(ph: shutterstock)