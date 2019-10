Materiali edili, arredo bagno e prodotti per la casa ai migliori prezzi

Condividi

Più di mezzo secolo di attività, oltre 20 mila clienti soddisfatti e un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile. Sono i traguardi tagliati da Ediliamo.com, l’e-commerce di prodotti per l’edilizia e arredo bagno che propone le migliori marche a prezzi competitivi.

Merito delle partnership, consolidate in anni di attività, con imprese prestigiose. Il catalogo conta più di 9 mila prodotti in pronta consegna e oltre 100 brand tra i migliori del settore. Qualche esempio? DeWalt, Beta, Kartell, Mapei e Scrigno. Convenienza e qualità sono le parole d’ordine su Ediliamo.com.

Attivo dal 2013, Ediliamo.com si è già affermato come uno dei migliori negozi digitali del settore. Lo confermano la soddisfazione di oltre 20 mila clienti e le recensioni positive riportate su Trustpilot, che assegna all’e-commerce il punteggio massimo (5 stelle).

Su Ediliamo.com sono proposti materiali e attrezzature edili delle migliori marche. Ci sono ponteggi, controtelai, prodotti per il ripristino edilizio, sigillanti, pavimenti, rivestimenti, pitture, battiscopa, radiatori e tanto altro. Ricca anche l’offerta relativa all’arredo bagno, sono presenti mobili, complementi d’arredo (specchi, sgabelli, ecc.), accessori, vasche da bagno, box doccia, e sanitari di ogni tipo.

Rubinetti cucina vendita on line grazie ai servizi di Ediliamo.com

Non mancano poi prodotti per la casa e il giardino: forni, caminetti, casseforti, prodotti per la pulizia, pavimenti, rivestimenti e molto altro ancora. Nella pagina dedicata alla vendita rubinetti cucina, ad esempio, sono presentate varie tipologie di miscelatori: dai rubinetti vintage a quelli dal design moderno, dai miscelatori a incasso a quelli con doccetta estraibile.

Ediliamo si rivolge a privati ed imprese e lavora attivamente per rispondere alle esigenze del suo pubblico. Sul sito sono presenti contenuti di approfondimento ad hoc. La guida all’acquisto spiega come richiedere la fattura fiscale e modificare l’indirizzo di consegna per ricevere la merce direttamente in azienda. Attraverso la pagina “Iva Agevolata – Detrazioni Fiscali”, invece, il cliente può scoprire se ha diritto alle detrazioni fiscali e può direttamente presentare la richiesta per l’Iva agevolata.

L’offerta è ricca di articoli innovativi e di qualità ed è applicata la garanzia soddisfatti o rimborsati. Uno staff dinamico e competente fornisce supporto al cliente e si occupa di selezionare gli imballi per ogni ordine. La ceramica è sempre assicurata ai bancali e per i prodotti molto pesanti è previsto, compreso nel prezzo, lo scarico con sponda idraulica.

I tempi di consegna sono rapidissimi (massimo 48 ore) e i metodi di pagamento sicuri. Il servizio di assistenza (attivo da lunedì a venerdì) fornisce un supporto sempre all’altezza delle aspettative, è possibile contattare Ediliamo telefonicamente o via e-mail.