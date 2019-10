Nevegal, la stagione invernale è salva

Condividi

La stagione invernale in Nevegal si farà: è questa la decisione dell’assemblea dei soci dell’Alpe del Nevegal, arrivata in mattinata. Il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, commenta: «È stato premiato lo sforzo di tutti, del Comune e dei privati: abbiamo lavorato insieme per trovare una soluzione non facile. Le polemiche non pagano, il lavoro di squadra sì: per questo, accogliamo con soddisfazione la decisione dell’Alpe, che con lungimiranza ha approvato l’apertura degli impianti per questa stagione invernale».

Massaro e i consiglieri ai soci dell’Alpe hanno illustrato l’idea generale di costituzione della nuova società misto pubblico-privato e per l’avvio della nuova stagione. «Occorre da subito sederci al tavolo Comune, i nuovi privati e gli attuali proprietari degli impianti per trovare presto le soluzioni tecniche e di dettaglio sui prossimi passaggi – conclude Massaro. La nuova società è l’unica alternativa ora in campo che garantisca continuità all’operatività del Colle: tutte le altre soluzioni impongono passaggi amministrativi che comportano uno stop dai 12 ai 18 mesi, forse anche 24, e questo non possiamo permettercelo. Tutto questo quindi non preclude nulla per il futuro, ma consente di andare avanti senza interruzioni. Spero che con questo risultato si spengano le polemiche e tutti quanti voltino pagina e diano una mano per scrivere la nuova storia del Nevegal».

(ph: Wikipedia/Cifo Buscemi)